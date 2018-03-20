Рада провалила голосование по повестке дня сессии

Верховная рада Украины провалила голосование за проект постановления №8063 "О повестке дня восьмой сессии Верховной рады Украины восьмого созыва", сообщается на сайте парламента.

Так, спикер парламента Андрей Парубий отметил, что в повестку дня включено более 2,9 тыс. законопроектов, однако из-за непринятия повестки дня сессии заблокирована работа десяти парламентских комитетов.

Как сообщается, Парубий обратился к нардепам с просьбой проголосовать за повестку дня восьмой сессии, после чего поставил соответствующий проект постановления на голосование. Во время первого голосования постановление поддержали только 199 парламентариев, по результатам второго голосования проект постановления поддержали 202 народных депутата.

"Председательствующий объяви в перерыв в заседании для проведения консультаций, пригласив для участия в них руководителей фракций и групп", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины на пленарном заседании 20 марта рассмотрит вопросы промышленной политики и предпринимательства.