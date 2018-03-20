Рада провалила голосування щодо порядку денного сесії

Верховна рада України провалила голосування за проект постанови №8063 "Про порядок денний восьмої сесії Верховної ради України восьмого скликання", повідомляється на сайті парламенту.

Так, спікер парламенту Андрій Парубій, зазначив, що в порядок денний включено понад 2,9 тис. законопроектів, проте через неприйняття порядку денного сесії заблокована робота десяти парламентських комітетів.

Як повідомляється, Парубій звернувся до нардепів з проханням проголосувати за порядок денний восьмої сесії, після чого поставив відповідний проект постанови на голосування. Під час першого голосування постанову підтримали лише 199 парламентаріїв, за результатами другого голосування проект постанови підтримали 202 народних депутатів.

"Головуючий оголоси в перерву у засіданні для проведення консультацій, запросивши для участі в них керівників фракцій і груп", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України на пленарному засіданні 20 березня розгляне питання промислової політики і підприємництва.