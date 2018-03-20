Рада сегодня рассмотрит вопросы промышленной политики и предпринимательства

Верховная рада Украины на пленарном заседании 20 марта рассмотрит вопросы промышленной политики и предпринимательства. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

В частности, нардепы рассмотрят изменения в некоторые законы относительно сохранения лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов; изменения относительно технических регламентов и оценки соответствия; изменения в связи с принятием закона "О стандартизации"; законопроект "В защиту украинских экспортеров!" (изменения в закон "О внешнеэкономической деятельности").

Кроме того, нардепы рассмотрят изменения в Бюджетный кодекс относительно среднесрочного бюджетного планирования, а также в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками.

Также в Раде планируют принять постановление о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада может принять проект о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации.