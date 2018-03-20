Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Рада сегодня рассмотрит вопросы промышленной политики и предпринимательства

НовостиПолитика    20.03.2018 - 08:28
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Парламент рассмотрит законопроект о защите украинских экспортеров

Верховная рада Украины на пленарном заседании 20 марта рассмотрит вопросы промышленной политики и предпринимательства. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

В частности, нардепы рассмотрят изменения в некоторые законы относительно сохранения лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов; изменения относительно технических регламентов и оценки соответствия; изменения в связи с принятием закона "О стандартизации"; законопроект "В защиту украинских экспортеров!" (изменения в закон "О внешнеэкономической деятельности").

Кроме того, нардепы рассмотрят изменения в Бюджетный кодекс относительно среднесрочного бюджетного планирования, а также в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками.

Также в Раде планируют принять постановление о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада может принять проект о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации.  

 

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Парубий рассказал о законопроектах, внесенных в повестку дня парламента на этой неделе
Темы: Заседание Рады    Теги: Верховная Рада
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top