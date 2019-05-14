Рада провалила антитабачный закон

Верховная рада Украины провалила в первом чтении антитабачный закон №4030а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о защите общественного здоровья от вредного воздействия табачного дыма)". Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, документ поддержали за основу лишь 157 нардепов, а альтернативный к нему №4030а-1 - 153. При этом направление закона в комитет на доработку поддержали 170 нардепов, а за возвращение субъекту законодательной инициативы на доработку проголосовали 179 парламентариев. После этого Парубий объявил об отклонении проектов.

"Проекты закона №4030а и №4030а-1 отклонены", - отметил глава парламента.

Так, законом предлагалось запретить размещение сигарет в витринах магазинов, усовершенствовать защиту украинцев от табачного дыма в общественных местах, в частности, увеличить перечень бездымных общественных мест.

Напомним, ранее сообщалось, что антитабачным законом №4030а предусматривается норма о запрете выкладки сигарет на прилавки.

Как писало РБК-Украина, в начале 2019 года 24,2% взрослых украинцев были ежедневными курильщиками (42,2% мужчин и 9,4% женщин) и еще 2% взрослых курили время от времени, о чем свидетельствуют данные опроса КМИС.

Социологи отмечают, что распространенность курения в Украине на протяжении 2009-2014 годов стремительно шла на спад. Однако затем эта тенденция затормозилась.

По данным опроса, в среднем среди мужчин среднее количество сигарет в день составляет 16,7 штук, среди женщин - 12,1.