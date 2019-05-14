Рада провалила антитютюновий закон

Верховна рада України провалила у першому читанні антитютюновий закон №4030а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту громадського здоров'я від шкідливого впливу тютюнового диму)". Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документ підтримали за основу лише 157 нардепів, а альтернативний до нього №4030а-1 - 153. При цьому направлення закону у комітет на доопрацювання підтримали 170 нардепів, а за повернення суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання проголосували 179 парламентарів. Після цього Парубій оголосив про відхилення проектів.

"Проекти закону №4030а та №4030а-1 відхилені", - зазначив глава парламенту.

Так, законом пропонувалося заборонити розміщення сигарет у вітринах магазинів, удосконалити захист українців від тютюнового диму в громадських місцях, зокрема, збільшити перелік бездимних громадських місць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що антитютюновим законом №4030а передбачається норма про заборону викладки сигарет на прилавки.

Як писало РБК-Україна, на початку 2019 року 24,2% дорослих українців були щоденними курцями (42,2% чоловіків і 9,4% жінок) і ще 2% дорослих курили час від часу, про що свідчать дані опитування КМІС.

Соціологи відзначають, що поширеність куріння в Україні протягом 2009-2014 років стрімко йшла на спад. Однак потім ця тенденція загальмувалася.

За даними опитування, у середньому серед чоловіків середня кількість сигарет на день складає 16,7 штук, серед жінок - 12,1.