Рада просить президента позбавити Бойка звання "Герой України"

За його даними запит підтримали 232 депутати.

"Там ще є багато прізвищ щодо позбавлення нагород у запиті", - написав він.

Скандал з Бойком

Днями Бойко, колишній співголова забороненої у 2022 році партії "Опозиційна платформа - За життя", розмістив відеозвернення, де говорив про так званих "радикалів" та звинувачував їх у тому, що вони нібито забороняють людям в Україні говорити рідною мовою, ходити у церкву, в яку ті хочуть, зносять пам’ятники і перейменовують міста. Згодом Бойка викликали на допит в СБУ.

Верховна Рада 19 грудня виключила Бойка з Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції ТОТ.

Біографія Бойка

Юрій Бойко - український політик, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України, один із лідерів політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ).

Народився 1958 році в Горлівці Донецької області. Закінчив Московський хімічний технологічний інститут, спеціальність "технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу".

У 2002-2005 роках працював головою правління НАК "Нафтогаз України".

У 2006-2007 роках - міністр палива та енергетики України.

У 2010-2014 роках обіймав посаду віце-прем’єр-міністра України в уряді Миколи Азарова.

Після 2014 року став одним із провідних діячів проросійської політичної опозиції в Україні, представляючи інтереси партії ОПЗЖ.