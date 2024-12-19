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Рада просить президента позбавити Бойка звання "Герой України"

Фото: Юрій Бойко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада підтримала запит до президента України Володимира Зеленського про позбавлення депутата Юрія Бойка звання "Герой України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними запит підтримали 232 депутати.

"Там ще є багато прізвищ щодо позбавлення нагород у запиті", - написав він.

Скандал з Бойком

Днями Бойко, колишній співголова забороненої у 2022 році партії "Опозиційна платформа - За життя", розмістив відеозвернення, де говорив про так званих "радикалів" та звинувачував їх у тому, що вони нібито забороняють людям в Україні говорити рідною мовою, ходити у церкву, в яку ті хочуть, зносять пам’ятники і перейменовують міста. Згодом Бойка викликали на допит в СБУ.

Верховна Рада 19 грудня виключила Бойка з Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції ТОТ.

Біографія Бойка

Юрій Бойко - український політик, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України, один із лідерів політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ).

Народився 1958 році в Горлівці Донецької області. Закінчив Московський хімічний технологічний інститут, спеціальність "технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу".

  • У 2002-2005 роках працював головою правління НАК "Нафтогаз України".
  • У 2006-2007 роках - міністр палива та енергетики України.
  • У 2010-2014 роках обіймав посаду віце-прем’єр-міністра України в уряді Миколи Азарова.

Після 2014 року став одним із провідних діячів проросійської політичної опозиції в Україні, представляючи інтереси партії ОПЗЖ.

У 2004 році президент Леонід Кучма присвоїв Юрію Бойку звання Героя України з врученням ордена "Держава" за "визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю".

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