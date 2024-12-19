Рада просить президента позбавити Бойка звання "Герой України"

Верховна Рада підтримала запит до президента України Володимира Зеленського про позбавлення депутата Юрія Бойка звання "Герой України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними запит підтримали 232 депутати.
"Там ще є багато прізвищ щодо позбавлення нагород у запиті", - написав він.
Днями Бойко, колишній співголова забороненої у 2022 році партії "Опозиційна платформа - За життя", розмістив відеозвернення, де говорив про так званих "радикалів" та звинувачував їх у тому, що вони нібито забороняють людям в Україні говорити рідною мовою, ходити у церкву, в яку ті хочуть, зносять пам’ятники і перейменовують міста. Згодом Бойка викликали на допит в СБУ.
Верховна Рада 19 грудня виключила Бойка з Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції ТОТ.
Юрій Бойко - український політик, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України, один із лідерів політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ).
Народився 1958 році в Горлівці Донецької області. Закінчив Московський хімічний технологічний інститут, спеціальність "технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу".
Після 2014 року став одним із провідних діячів проросійської політичної опозиції в Україні, представляючи інтереси партії ОПЗЖ.
У 2004 році президент Леонід Кучма присвоїв Юрію Бойку звання Героя України з врученням ордена "Держава" за "визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю".