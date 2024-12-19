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Рада з другої спроби відкликала Бойка з Комітету з питань прав людини

Четвер 19 грудня 2024 11:27
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Рада з другої спроби відкликала Бойка з Комітету з питань прав людини Фото: нардеп Юрій Бойко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна Рада підтримала постанову про виключення Юрія Бойка з Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції ТОТ. "За" віддали свої голоси 258 парламетарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

"З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин", - написав Железняк.

Зазначимо, що при цьому Бойко залишається народним депутатом Верховної Ради України.

Як голосували нардепи

Голосування по фракціях:

  • "Слуга народу" - 182
  • "Європейська солідарність" - 24
  • "Батьківщина" - 9
  • "Платформа за життя та мир" - 0
  • "Голос" - 16
  • "Довіра" - 12
  • "Відновлення України" - 0
  • "За майбутнє" - 6

Позафракційні - 9

Фото: голосування Ради за відкликання Бойка з Комітету з питань прав людини (t.me/yzheleznyak)

Нагадаємо, що вчора народні депутати не змогли відкликати народного депутата та керівника "Платформи за життя та мир" Юрія Бойка з комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Оскільки було набрано лише 217 голосів з 226 мінімально необхідних.

Скандал з Бойком

Днями народний депутат Юрій Бойко, колишній співголова забороненої у 2022 році партії "Опозиційна платформа - За життя" розмістив в одній із соцмереж відеозвернення, де говорив про так званих "радикалів" та звинувачував їх у тому, що вони нібито забороняють людям в Україні говорити рідною мовою, ходити у церкву, в яку ті хочуть, зносять пам’ятники і перейменовують міста.

Згодом Бойка викликали на допит в СБУ, а народні депутати підготували проєкт постанови про Бойка з посади члена Комітету ВРУ.

Після чого він записав нове звернення, в якому попросив вибачення в тих "українців, які воюють на фронті або працюють у тилу на перемогу", яких образили його слова.

Більше про це читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Від проросійських заяв до допиту в СБУ. Головне про скандал із Юрієм Бойком".

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