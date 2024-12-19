Рада з другої спроби відкликала Бойка з Комітету з питань прав людини

Верховна Рада підтримала постанову про виключення Юрія Бойка з Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції ТОТ. "За" віддали свої голоси 258 парламетарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

Нагадаємо, що вчора народні депутати не змогли відкликати народного депутата та керівника "Платформи за життя та мир" Юрія Бойка з комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

"З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин", - написав Железняк.

Днями народний депутат Юрій Бойко, колишній співголова забороненої у 2022 році партії "Опозиційна платформа - За життя" розмістив в одній із соцмереж відеозвернення, де говорив про так званих "радикалів" та звинувачував їх у тому, що вони нібито забороняють людям в Україні говорити рідною мовою, ходити у церкву, в яку ті хочуть, зносять пам’ятники і перейменовують міста.

Згодом Бойка викликали на допит в СБУ, а народні депутати підготували проєкт постанови про Бойка з посади члена Комітету ВРУ.

Після чого він записав нове звернення, в якому попросив вибачення в тих "українців, які воюють на фронті або працюють у тилу на перемогу", яких образили його слова.

Більше про це читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Від проросійських заяв до допиту в СБУ. Головне про скандал із Юрієм Бойком".

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