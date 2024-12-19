Рада просит президента лишить Бойко звания "Герой Украины"

По его данным запрос поддержали 232 депутата.

"Там еще есть много фамилий по лишению наград в запросе", - написал он.

Скандал с Бойко

На днях Бойко, бывший сопредседатель запрещенной в 2022 году партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", разместил видеообращение, где говорил о так называемых "радикалах" и обвинял их в том, что они якобы запрещают людям в Украине говорить на родном языке, ходить в церковь, в которую те хотят, сносят памятники и переименовывают города. Впоследствии Бойко вызвали на допрос в СБУ.

Верховная Рада 19 декабря исключила Бойко из Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции ВОТ.

Биография Бойко

Юрий Бойко - украинский политик, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины, один из лидеров политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

Родился 1958 году в Горловке Донецкой области. Окончил Московский химический технологический институт, специальность "технология основного органического и нефтехимического синтеза".

В 2002-2005 годах работал председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

В 2006-2007 годах - министр топлива и энергетики Украины.

В 2010-2014 годах занимал должность вице-премьер-министра Украины в правительстве Николая Азарова.

После 2014 года стал одним из ведущих деятелей пророссийской политической оппозиции в Украине, представляя интересы партии ОПЗЖ.