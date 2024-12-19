Рада просит президента лишить Бойко звания "Герой Украины"

Верховная Рада поддержала запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому о лишении депутата Юрия Бойко звания "Герой Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным запрос поддержали 232 депутата.
"Там еще есть много фамилий по лишению наград в запросе", - написал он.
На днях Бойко, бывший сопредседатель запрещенной в 2022 году партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", разместил видеообращение, где говорил о так называемых "радикалах" и обвинял их в том, что они якобы запрещают людям в Украине говорить на родном языке, ходить в церковь, в которую те хотят, сносят памятники и переименовывают города. Впоследствии Бойко вызвали на допрос в СБУ.
Верховная Рада 19 декабря исключила Бойко из Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции ВОТ.
Юрий Бойко - украинский политик, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины, один из лидеров политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).
Родился 1958 году в Горловке Донецкой области. Окончил Московский химический технологический институт, специальность "технология основного органического и нефтехимического синтеза".
После 2014 года стал одним из ведущих деятелей пророссийской политической оппозиции в Украине, представляя интересы партии ОПЗЖ.
В 2004 году президент Леонид Кучма присвоил Юрию Бойко звание Героя Украины с вручением ордена "Держава" за "выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд".