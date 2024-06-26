Рада предлагает изменения для переселенцев в программе "єОселя"

Чтобы сделать программу государственного кредитования действительно доступной и эффективной для внутренне перемещенных лиц, необходимо как можно быстрее просмотреть допустимый "возраст" для приобретения нового жилья и снизить размер первого взноса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, с момента запуска программы "єОселя" выдано около 20 тыс. ипотечных кредитов, из которых внутренне перемещенным лицам всего 200. При этом в Украине насчитывается ныне 4,9 млн официально зарегистрированных ВПЛ, из которых по меньшей мере 26% нуждаются в социальной защите.

Такой низкий показатель участия этой категории граждан в программе "єОселя" свидетельствует, по мнению парламентарии, об одном: условия, которые сейчас предлагает государство, малоэффективны и накладывают существенные ограничения на граждан.

Одно из первых изменений, которое следует внести в программу, является уменьшение возраста жилья, которое можно купить с помощью программы "єОселя". По условиям, это может быть только жилье, которое введено в эксплуатацию не позднее, чем 3 года назад.

То есть, сюда не подпадают квартиры, построенные не только в 90-х годах, но и вообще вся жилая недвижимость, построенная до 2021 года, когда в стране был своего рода строительный бум.

Сменить эту норму нужно не просто так. Дело в том, что переселенцы из районов, которые либо временно оккупированы, либо где ведутся боевые действия, далеко не всегда выбирают для нового дома Киев или другие крупные города, где нового жилья действительно много. В других регионах жилья, возраст которого превышает 3 года, может быть не так много. К тому же такое жилье обычно дороже.

"По данным портала ЛУН, систематически мониторящего рынок первичной недвижимости, объектов, которые подпадают под условия программы, в Кропивницком, например, всего два, в Виннице наберется с десяток, а в Ровно 18. Если мы уйдем за пределы региональных центров, то там ситуация еще более показательна: найти дома, соответствующие условиям программы, скажем в Жмеринке или Лубнах – миссия фактически невозможна. экспертного отчета, что указанное жилье соответствует Государственным строительным нормам и пригодно для проживания", - отметила Шуляк.

Она также добавила, что другое важное изменение - уменьшение для ВПЛ первого взноса за жилье, приобретенное по программе "єОселя". На сегодня кредитная ставка для военных-контрактников, силовиков, учителей, медиков и ученых составляет 3%, для участников боевых действий, ветеранов, переселенцев и всех, кто не имеет собственного жилья - 7%.

При этом первый взнос должен составить 20% стоимости жилья. Подобные ограничения, по мнению главы профильного комитета, существенно отражаются на эффективности программы: нужно пересмотреть размер ставки до 3%, а порог первого взноса до 15%, ведь люди, потерявшие все и начинающие строить жизнь с чистого листа, нуждаются в поддержке государства.

Парламентарий напомнила, что с начала текущего года украинцам, чье жилье было разрушено в результате российской вооруженной агрессии, позволили совмещать возможности государственных программ "єОселя" и "єВідновлення". Это позволяет украинцам, потерявшим свое жилье из-за войны, взять ипотеку и воспользоваться сертификатом для покрытия первого взноса за новое жилье.

"Но при отсутствии сертификата "єВідновлення", то есть, в случае, если жилье не уничтожено, но из-за войны проживать в нем невозможно, эту сумму нужно платить из собственного кармана. Для значительного количества переселенцев он - неподъемный, поэтому размер авансового платежа следует уменьшить - до 15%. Кроме того, мы предлагаем установить для них льготную кредитную ставку в 5% на весь срок кредита вместо 7%”, - отметила Шуляк.

Еще одно важное изменение, которое предлагает внести парламент - создать льготные условия кредитования по программе "єОселя" для семей с детьми, поскольку запрос на льготное кредитование со стороны именно больших семей - также чрезвычайно высок, но финансовые возможности у многих из них ограничены.

"Государство не имеет права оставаться в стороне, если хочет сохранить достойные условия для жизни граждан и предупредить новые волны вынужденной эмиграции. Поэтому мы будем инициировать все эти изменения, и надеемся на положительное решение Правительства в этом направлении. На сегодня, поддержка внутриперемещенных лиц, которые вынуждены из-за войны искать новые дома - одна из самых приоритетных задач государства", - подытожила Шуляк.