Рада предлагает СНБО ввести санкции против 36 спортивных чиновников из РФ и Беларуси

Парламент призвал Совет нацбезопасности и обороны ввести санкции против представителей спорта из России и Белоруссии. В список попали 36 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняк в Telegram.

Соответствующий проект постановления №9408 поддержали 270 народных депутатов на заседании в пятницу, 14 июля. Парламентарии предлагают СНБО ввести санкции против представителей спортивных организаций Российской Федерации и Беларуси.

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет приватизации, аренды государственного имущества, запрет передачи технологий, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров или соглашений, лишение государственных наград и т.д.

Также Рада призывает СНБО обратиться в Европейский союз, США, Канаду, Австралию, Японию и другие государства для введения санкций против россиян и белорусов.

Отметим, что в список, предложенный парламентом, вошли высшие спортивные чиновники РФ и Беларуси, а также руководители спортивных организаций, объединений и футбольных клубов.

Санкции против белорусских и российских спортсменов

После полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд спортивных организаций исключили из состава или запретили российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Также такой запрет касался и атлетов из Беларуси, которая помогает России в войне против Украины.

Так, в частности, вчера стало известно, что Международный олимпийский комитет не пришлет России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года.

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