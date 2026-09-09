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Нові правила для посилок із-за кордону: що змінить законопроєкт про ПДВ до 150 євро

12:33 09.09.2026 Ср
2 хв
Законопроект вже зареєстрований в Раді
aimg Ірина Гамерська
Нові правила для посилок із-за кордону: що змінить законопроєкт про ПДВ до 150 євро Фото: в Україні готують нові правила для посилок з-за кордону (соцмережі "Укрпошти")
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Кабмін підготував законопроєкт про зміни в оподаткуванні посилок з-за кордону. Документ передбачає, зокрема, адміністрування ПДВ для замовлень через електронні інтерфейси на суму до 150 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект на сайті Ради.

Кабмін підготував законопроєкт, яким пропонується запроваджує нові правила оподаткування операцій електронної торгівлі та імпорту в міжнародних поштових і експрес-відправленнях.

Документ розроблено задля гармонізації українського законодавства з правом Європейського Союзу та виконання зобов'язань за меморандумами з ЄС і МВФ.

Додатково ініціатива має забезпечити баланс між стандартами фінмоніторингу та захистом прав політично значущих осіб (PEP). Реалізація норм документа дозволить залучати до державного бюджету близько 10 млрд грн додаткових надходжень на рік.

Головні нововведення законопроєкту

  • Оподаткування посилок до 150 євро: Запроваджуються особливості адміністрування та сплати ПДВ для операцій дистанційного продажу товарів (окрім підакцизних), які купуються через електронні інтерфейси та ввозяться в Україну в поштових чи експрес-відправленнях на суму до 150 євро. Для цього закон визначає поняття "електронний інтерфейс", "підприємство електронного інтерфейсу" та правила визначення валютних курсів.
  • Звільнення від ПДВ для подарунків до 45 євро: Пропонується скасувати ПДВ на ввезення товарів вартістю до 45 євро, які надсилаються від однієї приватної особи іншій без оплати, призначені для особистого користування та не мають комерційного характеру (відповідно до Директиви Ради ЄС 2006/79/ЄС).
  • Пільги на несупроводжуваний багаж і товари для оборони: Звільняються від ПДВ товари (крім підакцизних) вартістю до 150 євро в несупроводжуваному багажі, а також товари для цілей безпеки і оборони, енергетичне обладнання та товари для сил оборони (з можливістю повернення сплаченого податку фізичним особам).
Читайте також: Рада розширила пільги для оборони: скасовано мита та ПДВ на низку товарів
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