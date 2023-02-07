Рада проголосувала перші в цьому році зміни до держбюджету

Верховна Рада проголосувала перші в цьому році зміни до державного бюджету на 2023 рік. До видатків хочуть додати 5,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Верховної Ради Ярослава Железняка .

Законопроєкт №8399 про зміни в держбюджет у першому читанні підтримало 266 депутатів.

Так, до видатків додають 5,5 млрд гривень.

Окрім цього, програму (на 52,5 млрд гривень) про "Фонд відновлення наслідків агресії" передають від Мінфіну до Міністерства розвитку громад і територій України. Таким чином, розпорядником буде Олександр Кубраков.

До того ж, скасовують норму про підвищення зарплат Нацраді згідно із законом "Про медіа".

Як повідомлялося раніше, Нацбанк попередив про ризики недоотримання доходів у держбюджеті-2023.

До того ж, у Мінфіні розповіли, коли слід очікувати фінансування від МВФ.

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