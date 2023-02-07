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Рада проголосовала первые в этом году изменения в госбюджет

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Вторник 07 февраля 2023 12:29
Рада проголосовала первые в этом году изменения в госбюджет Фото: Рада проголосовала первые в этом году изменения в госбюджет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада проголосовала первые в этом году изменения в государственный бюджет на 2023 год. К расходам хотят прибавить 5,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Верховной Рады Ярослава Железняка.

Законопроект №8399 об изменениях в госбюджет в первом чтении поддержали 266 депутатов.

Так, к расходам прибавляют 5,5 млрд гривен.

Кроме этого, программу (на 52,5 млрд гривен) о "Фонде восстановления последствий агрессии" передают от Минфина в Министерства развития общин и территорий Украины. Таким образом, распорядителем будет Александр Кубраков.

К тому же, отменяют норму о повышении зарплат Нацсовету по закону "О медиа".

Как сообщалось ранее, Нацбанк предупредил о рисках недополучения доходов в госбюджете-2023.

К тому же в Минфине рассказали, когда следует ожидать финансирования от МВФ.

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