Рада проголосовала первые в этом году изменения в госбюджет

Верховная Рада проголосовала первые в этом году изменения в государственный бюджет на 2023 год. К расходам хотят прибавить 5,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Верховной Рады Ярослава Железняка .

Законопроект №8399 об изменениях в госбюджет в первом чтении поддержали 266 депутатов.

Так, к расходам прибавляют 5,5 млрд гривен.

Кроме этого, программу (на 52,5 млрд гривен) о "Фонде восстановления последствий агрессии" передают от Минфина в Министерства развития общин и территорий Украины. Таким образом, распорядителем будет Александр Кубраков.

К тому же, отменяют норму о повышении зарплат Нацсовету по закону "О медиа".

Как сообщалось ранее, Нацбанк предупредил о рисках недополучения доходов в госбюджете-2023.

К тому же в Минфине рассказали, когда следует ожидать финансирования от МВФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.