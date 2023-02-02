ua ru
Чт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Мінфіні назвали терміни, коли слід очікувати фінансування від МВФ

Новость на русском →
Україна, Четвер 02 лютого 2023 19:57
У Мінфіні назвали терміни, коли слід очікувати фінансування від МВФ Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна розраховує, що фінансування за новою програмою Міжнародного валютного фонду почнеться в другому кварталі 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченко на пленарному засіданні під час візиту Колегії Єврокомісії.

За його словами, Україна вже отримала макрофінансову допомогу ЄС у розмірі 18 млрд євро та 9,9 млрд дол від США. Однак в українському бюджеті лишається дифіцит на суму приблизно в 10 мільярдів доларів.

"Ми сподіваємося, що успішна реалізація Моніторингової Програми відкриє шлях до повноцінної нової програми з МВФ із відповідним фінансуванням з другого кварталу поточного року. Це допоможе нам закрити розрив, що залишився", - зазначив Марченко.

Міністр зауважив, що для України залишається життєво необхідною зовнішня підтримка. При цьому забезпечення стабільного виконання держбюджету є ключовим для збереження країни та протистояння агресору.

Про те, який обсяг коштів необхідний Україні, читайте у матеріалі РБК-Україна "Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році".

Восени 2022 року РБК-Україна повідомляло, що МВФ незабаром може запустити моніторингову програму для України, але не поспішає із фінансуванням країни. Експерти ж упевнені, що гроші - це питання часу. Докладніше про переговори з кредитором - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ми писали, що Нацбанк України прогнозує зростання ВВП України у 2023 році на 0,3%. У жовтні НБУ прогнозував зростання на 4,0%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України МВФ Держбюджет
NEWS
Ракетний удар по Краматорську: фоторепортаж з місця трагедії
Ракетний удар по Краматорську: фоторепортаж з місця трагедії
DAILY
Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників