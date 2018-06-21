Рада проголосует за законопроект о нацбезопасности в 12:45

Парубий объявил перерыв до 12:30

Верховная рада Украины проголосует за проект закона №8068 "О национальной безопасности" ориентировочно в 12:45 в четверг. Об этом сообщил глава парламента Андрей Парубий перед объявлением получасового перерыва, передает корреспондент РБК-Украина.

"Ориентировочно в 12:45 мы выйдем на голосование, и поэтому я прошу всех в 12:30 максимально прийти в зал, потому что вскоре после завершения перерыва мы перейдем к голосованию за закон о национальной безопасности и обороне", - сказал глава Рады.

После этого он объявил перерыв в заседании до 12:30.

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, народный депутат Дмитрий Тимчук отметил, что в сессионном зале наблюдается очень большая поддержка закона.

"По всем спорам и дискуссиям в зале все равно наблюдается очень большая поддержка закона. Понятно, что "Оппозиционный блок" не будет голосовать. Народные депутаты 100% успеют перейти к финальному голосованию. Ведь уже почти 400 поправок рассмотрено. Думаю до 14:00 проголосовать успеем. Депутаты возможно сейчас где-то прохлаждаются, но во время голосования мобилизация в зале будет полная", - заявил Тимчук.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что закон о национальной безопасности необходимо принять на этой парламентской неделе.