Рада проголосує за законопроект про нацбезпеку о 12:45

Парубій оголосив перерву до 12:30

Верховна рада України проголосує за проект закону №8068 "Про національну безпеку" орієнтовно о 12:45 у четвер. Про це повідомив голова парламенту Андрій Парубій перед оголошенням півгодинної перерви, передає кореспондент РБК-Україна.

"Орієнтовно о 12:45 ми вийдемо на голосування, і тому я прошу всіх о 12:30 максимально прийти в зал, тому що невдовзі після завершення перерви ми перейдемо до голосування за закон про національну безпеку і оборону", - сказав голова Ради.

Після цього він оголосив перерву у засіданні до 12:30.

Член комітету ВР з питань національної безпеки, народний депутат Дмитро Тимчук зазначив, що у сесійній залі спостерігається максимально велика підтримка закону.

"За усіма суперечками та дискусіями в залі все одно спостерігається максимально велика підтримка закону. Зрозуміло, що "Опозиційний блок" не буде голосувати. Народні депутати 100% встигнуть перейти до фінального голосування. Адже вже майже 400 поправок розглянуто. Думаю до 14:00 проголосувати встигнемо. Депутати можливо зараз десь прохолоджуються, але під час голосування мобілізація в залі буде повна", - заявив Тимчук.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вважає, що закон про національну безпеку необхідно прийняти на цьому парламентському тижні.