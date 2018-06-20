Турчинов: необходимо принять закон о нацбезопасности на этой неделе

По словам Турчинова, принятие закона будет свидетельствовать, что Украина выполняет взятые на себя обязательства

Закон о национальной безопасности необходимо принять на этой парламентской неделе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я убежден, что нам необходимо принять закон (о нацбезопасности, - ред.) на этой парламентской неделе. Почему? Потому что нам очень важно, чтобы его приняли до Брюссельского саммита НАТО, где состоится встреча президента нашей страны с руководством Альянса", - заявил он.

По словам Турчинова, принятие закона будет свидетельствовать, что Украина выполняет взятые на себя обязательства.

Напомним, ранее глава украинского парламента Андрей Парубий заявлял, что Верховная рада Украины в четверг, 21 июня 2018 года, проголосует законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины" во втором чтении.