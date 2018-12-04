Рада проголосує за закон для захисту українців від неякісних продуктів після 16:00

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Профільний комітет ВР рекомендує прийняти проект за основу в першому читанні

Верховна рада України проголосує за законопроект №8464 "Про внесення змін до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" орієнтовно о 16:15 на вечірньому засіданні парламенту. Про це перед закриттям ранкового засідання ВР оголосив спікер Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, депутати ВР розпочали розгляд документу за повною процедурою, однак не вистачило часу для виступів від народних депутатів, у зв'язку з чим їх виступи та власне голосування за документ були перенесені на вечірнє засідання.

"О 16:15 - повна мобілізація для голосування за закон", - підкреслив Парубій.

Слід зазначити, що профільний комітет рекомендує прийняти проект за основу в першому читанні.

"Основною метою законопроекту є приведення санітарного законодавства у відповідність до визначеної у 2014 році концепції реформування системи центральних органів виконавчої влади, та створення належних умов для розвитку економіки, зменшення непродуктивних затрат суб’єктів господарювання на отримання дозволів, перенесення відповідальності та витрат на забезпечення стабільного і безпечного функціонування належних їм об’єктів від держави на суб’єкти підприємництва, запровадження ефективного та економного ризик-орієнтованого підходу у здійснені державного нагляду", - сказано у пояснювальній записці.

Додамо також, глава комітету ВР з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець раніше зазначала, що слід розглянути цей закон невідкладно.

"Через непродуману політику уряду, контроль над якістю продуктів з боку держави втрачений, вперше за роки незалежності в Україні люди помирають від промислового ботулізму - заражених продуктів, куплених в супермаркетах", - зазначала нардеп.

Нагадаємо, у липні ВР підтримала за основу законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів". Документ повинен уніфікувати правила надання споживачам інформації про харчові продукти. Проектом встановлюються загальні положення щодо маркування харчових продуктів, дія яких може поширюватися на всі харчові продукти або на певні їх категорії. Також визначені окремі правила щодо маркування певних видів харчових продуктів.

РБК-Україна також повідомляло, що у травні парламент схвалив у першому читанні законопроект №3871 "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів", документ підтримали з другого разу 233 нардепи.