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Рада проголосует за проект об антикоррупционном суде в четверг до обеда, - Парубий

НовостиПолитика    06.06.2018 - 14:17
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Спикер призвал комитет по вопросам правовой политики сегодня провести работу по согласованию всех позиций документа

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что нардепы проголосуют за законопроект о Высшем антикоррупционном суде в четверг до обеда. Об этом он сказал, закрывая утреннее пленарное заседание Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

"Прошу, чтобы комитет правосудия смог провести сегодня работу по согласованию всех позиций, по которым мы уже прошли. Нам остается немного. Там буквально 55-60 поправок на завтрашний день. Поэтому завтра, коллеги, я призываю всех к максимальной мобилизации. Завтра будет голосование до обеда по Высшему антикоррупционному суду, и я призываю все фракции, всех народных депутатов завтра прибыть в зал. Это будет важный и решающий день деятельности Верховной рады Украины", - подчеркнул глава парламента.

Напомним, комитет по вопросам правовой политики и правосудия примет решение по законопроекту об антикоррупционном суде утром, заявил представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Андрей Парубий, Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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