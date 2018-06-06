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Интервью

Комитет Рады примет решение об антикоррупционном суде утром

НовостиПолитика    06.06.2018 - 13:31
Фото: Вадим Денисенко (УНИАН)
Фото: Вадим Денисенко (УНИАН)

Денисенко также не исключает, что заседание комитета может произойти ночью

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия примет решение по законопроекту об антикоррупционном суде утром. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Реальное заседание комитета мы сможем ожидать после переговоров с МВФ если не ночью, то завтра утром", - сообщил Денисенко.

Напомним, ранее нардеп Леонид Емец сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия в среду не будет собираться на заседание для рассмотрения поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде о праве вето Общественного совета международных экспертов, хотя во вторник спикер Рады Андрей Парубий просил найти на этом заседании компромиссное решение по законопроекту.

Сегодня состоятся очередные переговоры с МВФ по антикоррупционному суду В БПП рассказали о ходе дискуссии о спорной поправке законопроекта об антикоррупционном суде
Теги публикации: Верховная Рада, Вадим Денисенко, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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