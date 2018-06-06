Рада проголосує за проект про антикорупційний суд у четвер до обіду, - Парубій

Спікер закликав комітет з питань правової політики сьогодні провести роботу по узгодженню усіх позицій документу

Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що нардепи проголосують за законопроект про Вищий антикорупційний суд у четвер до обіду. Про це він сказав, закриваючи ранкове пленарне засідання Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Прошу, щоб комітет правосуддя зміг провести сьогодні роботу по узгодженню усіх позицій, по яких ми вже пройшли. Нам залишається небагато. Там буквально 55-60 правок на завтрашній день. Тому завтра, колеги, я закликаю усіх до максимальної мобілізації. Завтра буде голосування до обіду за Вищий антикорупційний суд, і я закликаю усі фракції, усіх народних депутатів завтра прибути в зал. Це буде важливий і вирішальний день діяльності Верховної ради України", - підкреслив голова парламенту.

Нагадаємо, комітет з питань правової політики і правосуддя прийме рішення щодо законопроекту про антикорупційний суд вранці, заявив представник уряду в парламенті Вадим Денисенко.