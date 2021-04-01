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Рада может проголосовать закон Зеленского о реформе СБУ уже летом

Автор: Юлия Струк

Заместитель главы комитета парламента во вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая заявила, что Верховная рада может одобрить реформу Службы безопасности Украины уже летом. Речь идет о законопроекте президента Владимира Зеленского №3196-д.

Об этом она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Законопроект об СБУ мы планируем подготовить к обсуждению в комитете до конца весны, чтобы летом проголосовать во втором чтении и в целом. За основу зал поддержал законопроект в конце января", - отметила депутат.

Нардеп сообщила, что к закону на данный момент поступило около 2,5 тысячи поправок.

"К нам в комитет попала неофициальная методичка от СБУ, в которой расписано, как народным депутатам к этому законопроекту подавать поправки и аргументировать их... ряд нардепов подали поправки, следуя этим рекомендациями, которые по факту отменяют реформу ведомства. Однако такие поправки не преобладают", - рассказала замглавы комитета.

По ее словам, большая же часть поступивших предложений от комитетов, нардепов довольно интересны и опираются на опыт взаимодействия с СБУ.

Кроме того, Безуглая допускает, что закон о территориальной обороне Рада может принять уже в этом году.

"В 2021 году (может принять, - ред.). Я не буду ставить более узкие рамки", - сказала замглавы комитета.

Напомним, принятым ВР в первом чтении законопроектом о реформе СБУ предлагается предоставить ведомству фактически неограниченные возможности в борьбе с врагами украинской государственности.

Так, в конце января Рада одобрила за основу закон президента о реформе Службы безопасности Украины. "За" проголосовали 285 нардепов.

Подробнее о реформе СБУ читайте в материале РБК-Украина "Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы".

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныреформыВерховная Рада
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