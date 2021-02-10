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В "СН" объяснили, для чего контрразведке право блокировать информресурсы

Новина українською → Украина, Среда 10 февраля 2021 09:42
В "СН" объяснили, для чего контрразведке право блокировать информресурсы Фото: форма СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Олег Черныш

Принятым Верховной Радой в первом чтении законопроектом о реформе СБУ предлагается предоставить ведомству фактически неограниченные возможности в борьбе с врагами украинской государственности. Среди прочего контрразведка может получить возможность блокировать информационные ресурсы.

Об этом говорится в материале РБК Украина "Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы".

Впрочем, разработчик законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич считает, что это может стать эффективным средством в борьбе с гибридной агрессией РФ. При этом он признает, что часть норм документа написаны весьма размыто и теоретически могут быть использованы для злоупотреблений со стороны силовиков.

"У медали есть две стороны. Да, с одной стороны возможно это и злоупотребление, а с другой – у нас много случаев проявления гибридной информационной войны со стороны страны-агрессора, на которые правоохранители не могут моментально реагировать", – считает он.

Нардеп приводит в качестве примера работу ряда Телеграмм-каналов, которые, по его мнению, используются для информационного воздействия на украинцев в интересах России. Завитневич уверен, что государство должно иметь возможность реагировать на это адекватно и быстро.

Отметим, законопроект №3196-п предлагает предоставить контрразведчикам право без санкции суда входить на предприятия и домовладения, опрашивать людей и даже блокировать информационные ресурсы. Также, получив информацию от СБУ, Центральная избирательная комиссия обязана будет снимать с выборов кандидатов в депутаты и политические партии.

Для этого необходимо только, чтобы силовики признали кандидата причастным к "сепаратистской или разведывательно-подрывной деятельности".

Правозащитники усматривают в таких широких полномочиях контрразведки большой простор для злоупотреблений.

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