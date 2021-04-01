Рада може проголосувати закон Зеленського про реформу СБУ уже влітку

"Законопроект про СБУ ми плануємо підготувати до обговорення у комітеті до кінця весни, щоб влітку проголосувати в другому читанні й в цілому. За основу зала підтримала законопроект у кінці січня", - зазначила депутат.

Нардеп повідомила, що до закону на цей час надійшло близько 2,5 тисячі поправок.

"До нас у комітет потрапила неофіційна методичка від СБУ, в якій розписано, як народним депутатам до цього законопроекту подавати поправки й аргументувати їх... ряд нардепів подали поправки, слідуючи цим рекомендаціями, які за фактом скасовують реформу відомства. Однак такі поправки не переважають", - розповіла заступник голови комітету.

За її словами, велика ж частина пропозицій, що надійшли від комітетів, нардепів досить цікаві й спираються на досвід взаємодії з СБУ.

Крім того, Безугла допускає, що закон про територіальну оборону Рада може прийняти вже в цьому році.

"У 2021 році (може прийняти, - ред.). Я не буду ставити вужчі рамки", - сказала заступник голови комітету.