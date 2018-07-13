Рада может проголосовать за снятие неприкосновенности в сентябре-октябре

Комитет уже предложил постановление о порядке рассмотрения 2 проектов о снятии неприкосновенности

Глава парламента Андрей Парубий заявил, что народные депутаты могут проголосовать за снятие неприкосновенности в сентябре-октябре. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос РБК-Украина.

По его словам, комитет по вопросам правовой политики и правосудия предложил постановление о порядке рассмотрения двух законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности.

"Считаю большой победой, что они были приняты и поддержаны Конституционным судом. Действительно, сейчас идет работа в комитете. Комитет предложил постановление о порядке рассмотрения этих двух постановлений об изменениях в Конституцию Украины. Поскольку изменения в Конституцию - это свой отдельный порядок, своя отдельная процедура, мы сначала принять постановление о порядке рассмотрения этих вопросов, а уже затем перейти к рассмотрению этих двух представлений", - сообщил Парубий.

По его словам, на следующей сессии в зале Верховной рады будет трудно найти 300 голосов за снятие депутатской неприкосновенности. Впрочем, приближение к выборам может положительно повлиять на результат голосования.

"Я думаю, что решение комитета и постановление о специальном порядке рассмотрения - это не вопрос большого времени. Я считаю, что мы в сентябре-октябре сможем перейти к рассмотрению вопроса по существу. Я думаю, в сентябре-октябре мы найдем 226 голосов для того, чтобы принять после рассмотрения КСУ. При этом, я считаю непринципиальным, будет ли это один или другой предложенный законопроект. Тогда мы сможем выходить на окончательное решение на следующую сессию. Тот факт, что это будет избирательный год, может быть положительным для голосования. 226 голосов - найти легко, а вот 300 голосов будет на самом деле трудно найти", - добавил глава парламента.

Напомним, первый заместитель главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец сообщил, что комитет отправил законопроекты о снятии неприкосновенности на доработку.