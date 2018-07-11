Сегодня состоялось голосование относительно депутатской неприкосновенности

Комитет отправил законопроекты о снятии неприкосновенности на доработку. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

"Относительно депутатской неприкосновенности состоялось голосование... Большинство комитета решило отправить оба законопроекта (президентский и депутатский, - ред.) на доработку. Пока этот вопрос не будет рассматриваться в зале Верховной рады - ред.)", - рассказал Емец.

Первый заместитель председателя комитета подчеркнул, что не согласен с решением большинства участников заседания.

"Только решение комитета сегодня сдерживает парламент от возможности лишить парламентариев неприкосновенности. Ведь они не нашли аргумент, а выдумали его, он является абсолютно иезуитским. Конституционный суд (в заключении проверки, - ред.) написал о том, что в мире есть и другая практика относительно снятия неприкосновенности и, мол, нам надо обратить на это внимание. Члены комитета использовали это как идею того, что надо еще доработать закон", - добавил он.

По его словам, решение комитета не отправить законопроекты на доработку противоречит Конституции Украины.

"Конституция не предусматривает такой процедуры. Как на меня, там есть четкая манипуляция. Ведь статья 159 Конституции Украины четко определяет, что должен делать КСУ и на какие статьи нужно осуществить проверку. Конституционный суд осуществил эту проверку и установил соответствие. На самом деле КСУ не дал никаких замечаний или возражений. И то, что КСУ ссылается на европейскую практику относительно снятия неприкосновенности - не является отрицанием. Поэтому комитет принял решение, которое противоречит Конституции. Верховная рада была обязана приступить к голосованию", - добавил нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет должен предоставить решение о законопроектах по депутатской неприкосновенности 11 июля.