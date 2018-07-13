Рада може проголосувати за зняття недоторканності у вересні-жовтні

Комітет вже запропонував постанову про порядок розгляду 2 проектів про зняття недоторканності

Голова парламенту Андрій Парубій заявив, що народні депутати можуть проголосувати за зняття недоторканності у вересні-жовтні. Про це він сказав під час підсумкової прес-конференції, відповідаючи на запитання РБК-Україна.

За його словами, комітет з питань правової політики та правосуддя запропонував постанову про порядок розгляду двох законопроектів про зняття депутатської недоторканності.

"Вважаю великою перемогою, що вони були прийняті і підтримані Конституційним судом. Справді, зараз триває робота в комітеті. Комітет запропонував постанову про порядок розгляду цих обох постанов про зміни у Конституції України. Оскільки зміни до Конституції - це свій окремий порядок, своя окрема процедура, ми маємо спочатку прийняти постанову про порядок розгляду цих питань, а вже потім перейти до розгляду цих двох подань", - повідомив Парубій.

За його словами, наступної сесії у залі Верховної ради буде важко знайти 300 голосів за зняття депутатської недоторканності. Втім, наближення до виборів може позитивно вплинути на результат голосування.

"Я думаю, що рішення комітету і постанова про спеціальний порядок розгляду - це не питання великого часу. Я вважаю, що ми у вересні-жовтні зможемо перейти до розгляду питання по суті. Я думаю, у вересні-жовтні ми знайдемо 226 голосів на те, щоб прийняти після розгляду КСУ. При цьому, я вважаю непринциповим, чи це буде один чи другий запропонований законопроект. Тоді ми зможемо виходити на кінцеве рішення на наступну сесію. Той факт, що це буде виборчий рік, може бути позитивним для голосування. 226 голосів - знайти легко, а от 300 голосів буде насправді важко знайти", - додав голова парламенту.

Нагадаємо, перший заступник голови комітету з питань правової політики і правосуддя Леонід Ємець повідомив, що комітет відправив законопроекти про зняття недоторканності на доопрацювання.