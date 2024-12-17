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Рада продовжила звільнення від мит та ПДВ імпорту дронів та комплектуючих до боєприпасів

Україна, Вівторок 17 грудня 2024 13:49
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Рада продовжила звільнення від мит та ПДВ імпорту дронів та комплектуючих до боєприпасів Фото: Рада продовжила пільги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада продовжила податкові та митні пільги на наступний рік. В тому числі продовжується звільнення від мит та ПДВ дронів і комплектуючих до боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними законопроєкт №12266 про зміни у Податковий кодекс підтримав 331 депутат, законопроєкт №12267 зміни в Митний кодекс підтримали 335 депутатів.

Зміни, зокрема, передбачають:

  • Звільнення від митних платежів для складових, які імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів.
  • Продовження пільг на ввезення БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо.
  • Розширення пільг на складові для всіх безпілотників – наземних, водних, а не тільки БПЛА.
  • Відтермінування до 1 січня 2027 року переходу на екостандарти Євро-6 для транспортних засобів (які мали б діяти вже з 2025 року).

Крім того, передбачена підтримку благодійників і волонтерів:

  • можливість неприбутковим організаціям допомагати військовим і їхнім сім’ям без втрати статусу;
  • зібрані волонтерами кошти - без ПДФО, якщо передані благодійним фондам;
  • пільги для працівників неприбуткових організацій (до 5% від доходу).

Також продовженні ПДВ-пільги для українського кіно на час воєнного стану., скасування оцінки для ринку вживаних авто та повна фіскалізація грального бізнесу.

Як зазначив голова фінансового комітету Данило Гетманцев, пільги на електромобілі будуть діяти упродовж наступного року. "Пільги діють до 01.01.2026 року. А потім так, припиняться", - написав він.

Нагадаємо, під час війни імпорт більшості військової техніки в Україну звільнений від податків. Минулого року Рада підтримала введення податкових і митних пільг для виробників дронів на час воєнного стану. Крім того, Рада ухвалила закон, яким продовжується ще на 2024 рік пільга на ввізний ПДВ при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць. Крім того,

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