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Рада продлила освобождение от пошлин и НДС импорта дронов и комплектующих к боеприпасам

Украина, Вторник 17 декабря 2024 13:49
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Рада продлила освобождение от пошлин и НДС импорта дронов и комплектующих к боеприпасам Фото: Рада продлила льготы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада продлила налоговые и таможенные льготы на следующий год. В том числе продлено освобождение от таможенных пошлин и НДС дронов и комплектующих к боеприпасам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным законопроект №12266 об изменениях в Налоговый кодекс поддержал 331 депутат, законопроект №12267 изменения в Таможенный кодекс поддержали 335 депутатов.

Изменения, в частности, предусматривают:

  • Освобождение от таможенных платежей для составляющих, которые импортируются для производства боеприпасов и снарядов.
  • Продление льгот на ввоз БПЛА, приборов ночного видения, антидронових ружей и тому подобное.
  • Расширение льгот на составляющие для всех беспилотников - наземных, водных, а не только БПЛА.
  • Отсрочка до 1 января 2027 года перехода на экостандарты Евро-6 для транспортных средств (которые должны были бы действовать уже с 2025 года).

Кроме того, предусмотрена поддержка благотворителей и волонтеров:

  • возможность неприбыльным организациям помогать военным и их семьям без потери статуса;
  • собранные волонтерами средства - без НДФЛ, если переданы благотворительным фондам;
  • льготы для работников неприбыльных организаций (до 5% от дохода).

Также продлении НДС-льготы для украинского кино на время военного положения, отмена оценки для рынка подержанных авто и полная фискализация игорного бизнеса.

Как отметил глава финансового комитета Даниил Гетманцев, льготы на электромобили будут действовать в течение следующего года. "Льготы действуют до 01.01.2026 года. А потом да, прекратятся", - написал он.

Напомним, во время войны импорт большинства военной техники в Украину освобожден от налогов. В прошлом году Рада поддержала введение налоговых и таможенных льгот для производителей дронов на время военного положения. Кроме того, Рада приняла закон, которым продлевается еще на 2024 год льгота на ввозной НДС при импорте дронов, тепловизоров, раций и антидронових ружей. Кроме того,

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