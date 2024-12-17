Рада продлила освобождение от пошлин и НДС импорта дронов и комплектующих к боеприпасам

Верховная Рада продлила налоговые и таможенные льготы на следующий год. В том числе продлено освобождение от таможенных пошлин и НДС дронов и комплектующих к боеприпасам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным законопроект №12266 об изменениях в Налоговый кодекс поддержал 331 депутат, законопроект №12267 изменения в Таможенный кодекс поддержали 335 депутатов.

Изменения, в частности, предусматривают:

Освобождение от таможенных платежей для составляющих, которые импортируются для производства боеприпасов и снарядов.

Продление льгот на ввоз БПЛА, приборов ночного видения, антидронових ружей и тому подобное.

Расширение льгот на составляющие для всех беспилотников - наземных, водных, а не только БПЛА.

Отсрочка до 1 января 2027 года перехода на экостандарты Евро-6 для транспортных средств (которые должны были бы действовать уже с 2025 года).

Кроме того, предусмотрена поддержка благотворителей и волонтеров:

возможность неприбыльным организациям помогать военным и их семьям без потери статуса;

собранные волонтерами средства - без НДФЛ, если переданы благотворительным фондам;

льготы для работников неприбыльных организаций (до 5% от дохода).

Также продлении НДС-льготы для украинского кино на время военного положения, отмена оценки для рынка подержанных авто и полная фискализация игорного бизнеса.

Как отметил глава финансового комитета Даниил Гетманцев, льготы на электромобили будут действовать в течение следующего года. "Льготы действуют до 01.01.2026 года. А потом да, прекратятся", - написал он.