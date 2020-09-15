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Рада продолжит заседать по сокращенному графику

Автор: Юлия Струк

Нардепы одобрили соответствующие изменения в регламент

Верховная рада Украины будет заседать на пленарных неделях по сокращенному графику. Нардепы поддержали соответствующий законопроект №3608 во втором чтении.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

За него проголосовали 315 депутатов Рады.

Закон предусматривает, что во вторник и четверг, если не принято (ad hoc) иного решения ВР, пленарное заседание длится с 10 до 15 часов с перерывом с 12:00 до 12:30.

"Рада может принять решение об однократном изменении продолжительности пленарного заседания. Решение о продлении пленарного заседания после 15 часов более чем на 15 минут принимается Верховной радой на этом пленарном заседании до перерыва с 12:00 до 12:30", - указано в тексте документа.

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