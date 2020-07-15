После каникул Рада хочет продолжить заседать по сокращенному графику

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы одобрили соответствующие изменения в регламент за основу

После каникул Верховная рада Украины планирует продолжить заседать в пленарные недели по сокращенному графику. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №3608 за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За него проголосовали 324 нардепа.

При этом в профильном комитете отмечают, что такой график позволит увеличить количество часов работы в пленарном режиме с 18 до 19 часов в неделю.

Закон предусматривает, что во вторник, среду, четверг и пятницу, если не принято (ad hoc) иное решение ВР, пленарное заседание продолжается с 10 до 15 часов (в пятницу - до 16 часов) с перерывом с 12:00 до 12:30.

При этом понедельник и время после завершения пленарных заседаний отводятся для самостоятельной работы народных депутатов, связанной с осуществлением депутатских полномочий, а в случае необходимости - проведения заседаний комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий, депутатских фракций.

"Рада может принять решение об однократном изменении продолжительности пленарного заседания. Решение о продлении пленарного заседания после 15 часов (в пятницу - после 16 часов) более чем на 15 минут принимается Верховной радой на этом пленарном заседании до перерыва с 12:00 до 12:30", - указано в тексте проекта.

При этом, на каждой пленарной неделе в пятницу с 10 до 11:00 отводится время для "часа вопросов к правительству". С 14 часов до завершения пленарного заседания отводится время для сжатых (до трех минут) объявлений запросов и принятия решений о поддержке и направлении запросов, обсуждения ответов на запросы, а также для выступлений нардепов "по различным вопросам".

Напомним, работа третьей текущей сессии ВР завершится 17 июля, однако в монобольшинстве сейчас обсуждают возможность внеочередной работы парламента летом.

Как писало РБК-Украина, в мае Верховная рада поддержала изменение графика проведения пленарных заседаний парламента; тогда предусматривалось, что нардепы во вторник и четверг работают до 15:00.