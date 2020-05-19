ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада изменила график пленарных заседаний 

Новости » Политика     19.05.2020 - 10:44
Рада изменила график пленарных заседаний 
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Во вторник и четверг парламентарии будут работать до 15:00

Верховная рада поддержала изменение графика проведения пленарных заседаний парламента. За такое решение проголосовали 324 парламентария.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы парламента Дмитрия Разумкова, во вторник - четверг нардепы будут работать с 10 утра до 12 дня, полчаса перерыв, а далее с 12:30 до 15:00.

При этом в среду и пятницу депутаты Рады будут работать как обычно - до 14:00.

"Вчера на совещании проговаривался такой формат. Это сокращает режим работы ВР на 3:00, а фактически уменьшаем продолжительность нашей работы только на один час. Есть предложение поставить вопрос на голосование. Предложен следующий график работы. Начинаем заседание в 10 до 12. После этого с 12 до 12:30 перерыв, а с 12:30 до 15:00 мы продолжаем нашу работу. Ставлю на голосование выше указанное предложение. 324 "за". Решение принято", - заявил Разумков.

Напомним, ранее замглавы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура заявил, что на рассмотрение парламента могут вынести постановление об изменении графика проведения пленарных заседаний Верховной рады уже во вторник, 19 мая.

Стоит подчеркнуть, что в случае принятия такого постановления, нардепам должны также урезать и зарплату. "Если уж голосовать за такое постановление, то при условии, что и зарплаты мы получим только за полдня работы", - отмечал нардеп.

Как писало РБК-Украина, также Разумков сообщал, что кулуары Верховной рады могут открыть для СМИ уже с 22 мая. Также планируется открыть доступ к балкону для прессы.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Радапленарное заседание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь