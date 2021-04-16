Рада продолжит работу в режиме внеочередных заседаний до мая

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада продолжит работу в режиме внеочередных заседаний . По крайней мере до 1 мая.

Он отметил, что на этой пленарной неделе Рада рассмотрела еще треть поправок к земельным законопроектам.

"До 1 мая желательно, чтобы мы уже вышли с проголосованным законом о земле общинам и приступили к рассмотрению следующего закона об открытии земельных аукционов. А параллельно будем собирать внеочередные заседания и решать те вопросы, которые накопились", - подчеркнул парламентарий.