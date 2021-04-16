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Рада продовжить роботу у режимі позачергових засідань до травня

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 16:15
Рада продовжить роботу у режимі позачергових засідань до травня Фото: Рада збиратиметься на позачергові засідання до травня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада продовжить роботу у режимі позачергових засідань. Принаймні до 1 травня.

Про це повідомляє прес-служба партії СН.

Він зазначив, що цього пленарного тижня Рада розглянула ще третину поправок до земельних законопроектів.

"До 1 травня бажано, щоб ми вже вийшли з проголосованим законом про землю громадам і взялися до розгляду наступного закону про відкриття земельних аукціонів. А паралельно будемо збирати позачергові засідання та розв’язувати ті питання, які накопичилися", - підкреслив парламентар.

Нагадаємо, в цей четвер відбулося позачергове засідання Ради. Воно стало третім на цьому пленарному тижні. Одним з головних прийнятих законопроектів є закон про спрощену розмитненні авто на Єврономер.

Що необхідно знати про нову процедуру розмитнення євроблях докладніше писало РБК-Україна.

Так, Рада у вівторок повернулася до роботи в режимі пленарних засідань. У ході чергових засідань парламентарії продовжили розгляд завершення земельної реформи. Нардепи розглянули вже понад дві тисячі правок до другого читання законопроекту №2193 із 3128.

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