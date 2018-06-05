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Интервью

Рада продолжила рассмотрение поправок к законопроекту об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    05.06.2018 - 10:39
Фото: ВРУ (РБК-Украина)
Фото: ВРУ (РБК-Украина)

Нардепы рассмотрели уже более тысячи поправок к документу, а всего их 1927

Верховная рада Украины продолжила рассмотрение поправок к законопроекту об антикоррупционном суде, передает корреспондент РБК-Украина.

Во вторник в сессионном зале для работы зарегистрировались 362 парламентария.

Отметим, нардепы рассмотрели уже более тысячи поправок к документу, а всего их 1927.

"На повестке дня у нас продолжение работы над законопроектом об антикоррупционном суде. Мы рассмотрели более 1200 поправок, а осталось еще 700", - отметила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Глава парламента Андрей Парубий добавил, что рассмотрение поправок начнется с 1274-й.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия примет решение относительно окончательной формулы голосования для преодоления права вето совета международных экспертов антикоррупционного суда во время очередного заседания в эту среду, сообщил глава фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Артур Герасимов.

Как сообщалось, в правительстве объяснили экономические последствия непринятия законопроекта об антикоррупционном суде. Министр Кабмина Александр Саенко сообщил, что во избежание сложностей с возвратом внешних долгов, законопроект должен быть принят на этой неделе.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Ирина Геращенко, Андрей Парубий, Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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