Рада продолжила рассмотрение поправок к законопроекту об антикоррупционном суде

Нардепы рассмотрели уже более тысячи поправок к документу, а всего их 1927

Верховная рада Украины продолжила рассмотрение поправок к законопроекту об антикоррупционном суде, передает корреспондент РБК-Украина.

Во вторник в сессионном зале для работы зарегистрировались 362 парламентария.

Отметим, нардепы рассмотрели уже более тысячи поправок к документу, а всего их 1927.

"На повестке дня у нас продолжение работы над законопроектом об антикоррупционном суде. Мы рассмотрели более 1200 поправок, а осталось еще 700", - отметила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Глава парламента Андрей Парубий добавил, что рассмотрение поправок начнется с 1274-й.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия примет решение относительно окончательной формулы голосования для преодоления права вето совета международных экспертов антикоррупционного суда во время очередного заседания в эту среду, сообщил глава фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Артур Герасимов.

Как сообщалось, в правительстве объяснили экономические последствия непринятия законопроекта об антикоррупционном суде. Министр Кабмина Александр Саенко сообщил, что во избежание сложностей с возвратом внешних долгов, законопроект должен быть принят на этой неделе.