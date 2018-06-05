Рада продовжила розгляд поправок до законопроекту про антикорупційний суд

Нардепи розглянули вже понад тисячу поправок до документа, а всього їх 1927

Верховна рада України продовжила розгляд поправок до законопроекту про антикорупційний суд, передає кореспондент РБК-Україна.

У вівторок у сесійній залі для роботи зареєструвалися 362 парламентаря.

Відзначимо, нардепи розглянули вже понад тисячу поправок до документа, а всього їх 1927.

"На порядку денному у нас продовження роботи над законопроектом про антикорупційний суд. Ми розглянули більше 1200 поправок, а залишилося ще 700", - зазначила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко.

Голова парламенту Андрій Парубій додав, що розгляд правок почнеться з 1274-ї.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань правової політики і правосуддя прийме рішення щодо остаточної формули голосування для подолання права вето ради міжнародних експертів антикорупційного суду під час чергового засідання в цю середу, повідомив глава фракції "Блок Петра Порошенко", народний депутат Артур Герасимов.

Як повідомлялося, в уряді пояснили економічні наслідки неприйняття законопроекту про антикорупційне суді. Міністр Кабміну Олександр Саєнко повідомив, що з метою уникнення складнощів з поверненням зовнішніх боргів, законопроект повинен бути прийнятий на цьому тижні.