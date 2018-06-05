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Интервью

Комитет Рады примет решение относительно антикоррупционного суда в среду

НовостиПолитика    05.06.2018 - 01:59
Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)
Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)

Артур Герасимов сообщил, что в среду будет дополнительное заседание профильного комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия примет решение относительно окончательной формулы голосования для преодоления права вето совета международных экспертов антикоррупционного суда во время очередного заседания в эту среду. Об этом заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Артур Герасимов во время эфира программы "Свобода слова" на ICTV.

"Мы сейчас видим, что в среду, после того, как будут рассмотрены большинство поправок в этот закон, скорее всего, состоится еще одно заседание профильного комитета, который и примет решение относительно этого вопроса. Тогда все фракции парламента получат в письменном виде эти вещи (результаты заседания, - ред.), проанализируют и примут решение до утра четверга ", - заявил Герасимов.

Напомним, в правительстве объяснили экономические последствия непринятия законопроекта об антикоррупционном суде.

Министр Кабмина Александр Саенко сообщил, что во избежание сложностей с возвратом внешних долгов, законопроект должен быть принят на этой неделе.


 

Рада примет законы об антикоррупционном суде и нацбезопасности до конца сессии Правки к закону об антикоррупционном суде могут проголосовать по процедуре аd hoc, - нардеп
Теги публикации: комитет Рады, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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