Комитет Рады примет решение относительно антикоррупционного суда в среду

Артур Герасимов сообщил, что в среду будет дополнительное заседание профильного комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия примет решение относительно окончательной формулы голосования для преодоления права вето совета международных экспертов антикоррупционного суда во время очередного заседания в эту среду. Об этом заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Артур Герасимов во время эфира программы "Свобода слова" на ICTV.

"Мы сейчас видим, что в среду, после того, как будут рассмотрены большинство поправок в этот закон, скорее всего, состоится еще одно заседание профильного комитета, который и примет решение относительно этого вопроса. Тогда все фракции парламента получат в письменном виде эти вещи (результаты заседания, - ред.), проанализируют и примут решение до утра четверга ", - заявил Герасимов.

Напомним, в правительстве объяснили экономические последствия непринятия законопроекта об антикоррупционном суде.

Министр Кабмина Александр Саенко сообщил, что во избежание сложностей с возвратом внешних долгов, законопроект должен быть принят на этой неделе.



