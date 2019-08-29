Рада продлила работу до исчерпания повестки дня
Фото: заседание Совета (РБК-Украина)
Это решение приняли депутаты на заседании Верховной рады
Рада продолжила работу до исчерпания повестки дня. Это решение приняли депутаты на заседании Верховной рады, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"За" проголосовали 359 нардепов. Кроме этого, депутаты утвердили повестку дня на это заседание, которая включает 27 вопросов.
В повестку дня входят следующие вопросы:
- формирование Временного президиума первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва;
- повестка дня первой сессии ВР 9 созыва на период рассмотрения организационных вопросов первой сессии Рады;
- объявление премьер-министром о сложении полномочий Кабинета министров перед новоизбранной Радой;
- формирование и регистрация депутатских фракций (депутатских групп);
- доклад председателя Рады 8 созыва о состоянии законодательной работы в парламенте;
- коалицию депутатских фракций в Раде 9 созыва (депутатскую фракцию в Раде 9 созыва, которая имеет права коалиции депутатских фракций);
- избрание счетной комиссии Рады 9 созыва;
- избрание председателя Рады;
- избрание первого заместителя и заместителя председателя Рады;
- заслушивание внеочередного послания президента о внутреннем и внешнем положении Украины.
- назначение премьер-министра.
- доклад подготовительной депутатской группы.
- назначение министра обороны.
- назначение министра иностранных дел .
- формирование состава Кабинета министров.
- прекращение полномочий народных депутатов, назначенных в состав Кабинета министров.
- увольнение с должностей членов Кабинета министров.
- перечень, количественный состав и предметы ведения комитетов Верховной рады 9 созыва.
- избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов Верховной рады 9 созыва.
- проект закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" (реестр. № 7203).
- увольнение с должности председателя Службы безопасности Украины.
- назначение на должность председателя Службы безопасности Украины.
- предоставление согласия на увольнение с должности президентом Украины генерального прокурора Украины.
- предоставление согласия на назначение на должность президентом Украины генерального прокурора.
- согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп) в Раде 9 созыва.
- календарный план работы второй сессии Рады 9 созыва.
- освещение работы Верховной рады 9 созыва.
Напомним, появился список парламентских комитетов и его участников, который должен быть утвержден на заседании Верховной рады 9 созыва.
Во время первого заседания Верховной рады планируют внести до 80 важных законопроектов. При этом отмечается, что депутаты не будут рассматривать законопроекты, их будут лишь вносить.