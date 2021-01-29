Рада может продлить конечные сроки установки счетчиков газа для населения

Фото: счетчик газа (facebook.com infovlgas.com.ua)

Конечные сроки установки счетчиков потребителям природного газа могут продлить. Продолжить их планируют до 1 января 2023 года.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады.

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендует Верховной раде принять за основу соответствующий законопроект №4248-1.

"Комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект №4248-1, предусматривающий продление конечных сроков установления индивидуальных счетчиков для населения до 1 января 2023", - говорится в сообщении.

Отметим, закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа.

Напомним, в Министерстве развития общин и территорий нарабатывают изменения в законодательство, которые позволят получить из государственного бюджета средства для финансирования работ по установке счетчиков. Речь идет об их установке в тех зданиях, где они отсутствуют.

Как писало РБК-Украина, в июне 2020 года в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины обсуждали вопросы повышения нормы потребления газа для пользователей без счетчиков.