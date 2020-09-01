Минрегион нарабатывает закон об установке счетчиков за счет госбюджета

Фото: счетчики (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Министерстве развития общин и территорий нарабатывают изменения в законодательство, которые позволят получить из государственного бюджета средства для финансирования работ по установке счетчиков. Речь идет об их установке в тех зданиях, где они отсутствуют.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, в Украине жилые здания оснащены на:

81,3% - счетчиками тепловой энергии,

17,0% - счетчиками горячей воды,

74,6% - счетчиками питьевой воды.

В Минрегионе поясняют, что в случае неустановки счетчика жители оплачивают услуги по установленным нормам потребления, которые являются расчетными.

При этом сейчас в жилых домах не обеспечен стопроцентный учет коммунальных услуг вопреки требованиям закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

"Заложником этой ситуации является потребитель, ведь он оплачивает услуги по нормам, которые в большинстве случаев являются завышенными. Поэтому одна из приоритетных задач, которые мы должны решить - это вопрос учета", - отметила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

В министерстве подчеркивают, что в первую очередь необходимо установить счетчики тепловой энергии и снабжения горячей воды, ведь именно услуги по теплоснабжению занимают в платежке потребителя наибольшую долю.

"Сейчас Минрегион разрабатывает возможность внесения изменений в законодательство и получения из государственного бюджета средств для финансирования работ по установке узлов коммерческого учета в тех зданиях, где они отсутствуют", - сказано в сообщении.

Сейчас в ведомстве проводят детальный анализ ситуации по обустройству узлов коммерческого учета тепловой энергии и горячей воды в каждом регионе Украины и определяют потребность средств для их установки в течение 2020-2021 годов.

Напомним, в июне в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины обсуждали вопросы повышения нормы потребления газа для пользователей без счетчиков.

Как писало РБК-Украина, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагала повысить тарифы на электроэнергию для населения.