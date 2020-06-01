В Минэкоэнерго планируют повысить плату за газ пользователям без счетчиков

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Плата за газ вырастет примерно в два раза, если решение будет принято

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины обсуждают вопрос повышения нормы потребления газа для пользователей без счетчиков. Но пока решение еще не принято.

Об этом написал советник и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Александр Трохимец на своей странице в Facebook.

Как отметил представитель ведомства, вопросы норм потребления действительно обсуждается в стенах министерства.

"Данный вопрос будет обсужден Экспертным советом, детально изучен, и только потом будут даваться соответствующие рекомендации министерству и и.о. министра Ольге Буславец", - написал он.

Ранее в СМИ сообщалось, что Министерство энергетики подготовило проект решения правительства о повышении нормы потребления газа для пользователей без счетчиков.

Предлагается повысить норму для использования только газовой плиты с 3,28 кубометра на человека до 5,2 кубометра с апреля по сентябрь и до 7,6 кубометров с октября по март. При использовании газовой плиты и газовой колонки предлагают поднять норму с 10,49 кубометра на человека до 16,3 кубометра на человека с апреля по сентябрь и до 27 кубометров на человека с октября по март.

Как сообщало РБК-Украина, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что тарифы на электроэнергию в новой программе с МВФ не обсуждаются.

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Автор: Александр Белоус