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Рада може подовжити кінцеві терміни встановлення лічильників газу для населення

Україна, П'ятниця 29 січня 2021 11:19
Рада може подовжити кінцеві терміни встановлення лічильників газу для населення
Фото: лічильник газу (facebook.com infovlgas.com.ua)
Автор: Юлія Струк

Кінцеві терміни встановлення лічильників споживачам природного газу можуть продовжити. Продовжити їх планують до 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендує Верховній раді прийняти за основу відповідний законопроект №4248-1.

"Комітет рекомендує Раді прийняти за основу законопроект №4248-1, який передбачає продовження кінцевих термінів встановлення індивідуальних лічильників для населення до 1 січня 2023 року", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, закон "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" передбачає запровадження 100% комерційного обліку природного газу.

Нагадаємо, у Міністерстві розвитку громад та територій напрацьовують зміни в законодавство, які дозволять отримати з державного бюджету кошти для фінансування робіт зі встановлення лічильників. Йдеться про їх встановлення у тих будівлях, де вони відсутні.

Як писало РБК-Україна, у червні 2020 року у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України обговорювали питання підвищення норми споживання газу для користувачів без лічильників.

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