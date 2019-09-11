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Рада продлила работу до исчерпания повестки дня

Новости » Политика    11.09.2019 - 12:59
Рада продлила работу до исчерпания повестки дня
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

За продление проголосовал 251 нардеп

Верховная рада Украины в среду, 11 сентября, продолжила работу до истечения повестки дня. Об этом объявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

За такое решение проголосовал 251 депутат.

"Я надеюсь, что мы закончим до 18 часов", - отметил Разумков

Так, глава ВР предложил продолжить работу парламента, поскольку нардепы вернулись с перерыва не в 12:30, как было договорено, а в 12:50.

Напомним, Верховная рада Украины планирует внедрить механизм гражданской конфискации коррупционных активов: ВР приняла законопроект президента №1031 за основу в первом чтении.

Кроме этого, Рада приняла законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля", определенный президентом как неотложный.

Как сообщалось, Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос досрочного роспуска Центральной избирательной комиссии уже 12 сентября.

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Новости Украины Верховная Радаповестка дняДмитрий Разумков
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