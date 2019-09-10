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Рада продлила работу до исчерпания повестки дня

Новости » Политика    10.09.2019 - 13:21
Рада продлила работу до исчерпания повестки дня
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Это предложение поддержали 299 нардепов

Работа Верховной рады Украины во вторник, 10 сентября, продлена до исчерпания повестки дня. Об этом заявил глава Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, народные депутаты проголосовали за то, чтобы работать после 18:00. Предложение о продлении работы поддержали 299 парламентариев.

При этом Разумков надеется, что нардепы успеют рассмотреть все вопросы повестки дня до 18:00.

Напомним, сегодня Рада одобрила за основу и в целом законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)". Изначально парламентарии приняли документ за основу 337-ю голосами. Затем глава парламента Дмитрий Разумков озвучил предложение голосовать закон в целом. Профильный комитет также выступил в поддержку принятия документа в целом. При этом оппозиционные парламентарии заявили о грубом нарушении регламента ВР и требовали не ставить документ на голосование.

Как писало РБК-Украина, Рада планирует разрешить прослушку нардепов: нардепы 10 сентября приняли за основу законопроект №1009 президента Владимира Зеленского.

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