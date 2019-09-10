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Рада продовжила роботу до вичерпання порядку денного

Новини » Політика    10.09.2019 - 13:21
Рада продовжила роботу до вичерпання порядку денного
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Цю пропозицію підтримали 299 нардепів

Робота Верховної ради України у вівторок, 10 вересня, продовжена до вичерпання порядку денного. Про це заявив глава Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, народні депутати проголосували за те, щоб працювати після 18:00. Пропозицію про продовження роботи підтримали 299 парламентаріїв.

При цьому Разумков сподівається, що нардепи встигнуть розглянути всі питання порядку денного до 18:00.

Нагадаємо, сьогодні Рада схвалила за основу і в цілому законопроект №1012 "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)". Спочатку парламентарі прийняли документ за основу 337-ма голосами. Потім глава парламенту Дмитро Разумков озвучив пропозицію голосувати закон у цілому. Профільний комітет також виступив на підтримку прийняття документа в цілому. При цьому опозиційні парламентарії заявили про грубе порушення регламенту ВР і вимагали не ставити документ на голосування.

Як писало РБК-Україна, Рада планує дозволити прослушку нардепів: нардепи 10 вересня прийняли за основу законопроект №1009 президента Володимира Зеленського.

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