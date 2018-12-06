Рада продлила на полгода работу ВСК по расследованию фактов хищений в ВСУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Комиссия рассмотрит факты хищений в ВСУ за весь период Независимости Украины

Парламент поддержал за основу и в целом проект постановления №9370 о предварительном отчете Временной следственной комиссии Верховной рады для проведения расследования сведений относительно фактов хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства за 2004 по 2017 годы. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно документу, работа ВСК продлевается на шесть месяцев со дня принятия этого постановления. За это постановление после нескольких неудачных попыток проголосовали 233 парламентария.

Комиссия за эти полгода время должна определить количество техники ВСУ которая была распродана и ее стоимость для определения размеров причиненного государству ущерба.

Следует подчеркнуть, что в документ с голоса была внесена правка, которая изменила период по фактам хищений в ВСУ. Теперь комиссия будет рассматривать факты хищения в армии за период с 1991 по 2018 год. Раньше ВСК расследовала период с 2004 по 2017 годы.

Напомним, как сообщили в Министерстве обороны, за девять месяцев текущего года в рядах Вооруженных сил Украины на коррупции были уличены 50 человек. В 2017 году таких было 52. В 2018 году в течение трех кварталов на получении взятки разоблачен 18 военнослужащих.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне ВР приняла проект постановления №8434 "О создании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы".