За 9 місяців поточного року в ЗСУ було викрито 50 корупціонерів

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До в'язниці відправили лише трьох

За дев'ять місяців поточного року в лавах Збройних сил України було викрито 50 осіб, які вчинили корупційне кримінальне правопорушення. Про це на брифінгу з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України повідомив заступник начальника відділу Станіслав Коношук, передає кореспондент РБК-Україна.

"На жаль, станом на сьогодні (дев'ять місяців поточного року - ред.) у ЗСУ підтверджено інформацію щодо 50 осіб, які вчинили корупційне кримінальне правопорушення. У 2017 році таких було 52. Щодо трьох кварталів поточного року, то 18 військовослужбовців викрито на отриманні хабара, а 16 - за зловживання владою. З 26 осіб є вироки суду, з них засуджено 20, позбавили волі трьох. А на 15 осіб накладено штраф. До 11 людям застосовані додаткові види покарання, а саме: по трьом - позбавлення військових звань за рішенням суду", - розповів він.

Найбільше кількісних корупційних порушень, за його словами, зафіксовано саме у сфері діяльності військових комісаріатів і в закупівлях.

"З початку 2018 року проведено перевірки за фактами порушення антикорупційного законодавства", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 17 % українських військовослужбовців отримали негативний результат при перевірці на поліграфі. У Міністерстві оборони зазначили, що проходив відповідну перевірку зокрема й міністр Степан Полторак.

Проте, в МОУ додали, що негативний результат на детекторі брехні не є підставою для звільнення військовослужбовця.