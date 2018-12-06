Рада продовжила на півроку роботу ТСК для розслідування фактів розкрадань у ЗСУ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Комісія розгляне факти розкрадань у ЗСУ за весь період Незалежності України

Парламент підтримав за основу та в цілому проект постанови №9370 про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних силах України та підриву обороноздатності держави за 204-2017 роки. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Згідно із документом, робота ТСК продовжується на шість місяців з дня прийняття цієї постанови. За цю постанову після кількох невдалих спроб проголосували 233 парламентарі.

Комісія за ці півроку час повинна визначити кількість техніки ЗСУ яка була розпродана та її вартість для визначення розмірів завданих державі збитків.

арто підкреслити, що у документ з голосу була внесена правка, яка змінила період щодо фактів розкраданні у ЗСУ. Тепер комісія розглядатиме факти розкрадання в армії за період з 1991 по 2018 рік. Раніше ТСК розслідувала період з 2004 по 2017 роки.

Нагадаємо, як повідомили у Міністерстві оборони, за дев'ять місяців поточного року в лавах Збройних сил України на корупції було викрито 50 осіб. У 2017 році таких було 52. У 2018 році протягом трьох кварталів на отриманні хабара викрито 18 військовослужбовців.

Як писало РБК-Україна раніше, в червні ВР схвалила проект постанови №8434 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України для проведення розслідування відомостей за фактами розкрадання у Збройних силах України та підриву обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 роки".