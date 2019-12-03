Рада призвала Зеленского обеспечить в декабре подачу заявки на ПДЧ в НАТО

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2327 "О заявлении Верховной рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора", передает корреспондент РБК-Украина.

За постановление проголосовали 284 нардепа.

Таким образом парламент призывает президента Украины Владимира Зеленского обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года к Североатлантическому советауНАТО и генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в альянсе.

"Уполномочить председателя Верховной рады Украины на подписание документов, совместно с президентом премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий по членству в НАТО, обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной Плана действий по поводу членства в НАТО", - указано в тексте постановления.

Напомним, в начале ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит необходимости в подаче новой заявки Украины на получение Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. Он подчеркнул, что на сегодня Украина должна сконцентрироваться на реформах и модернизировать сектор обороны, усилить борьбу с коррупцией и улучшить систему правосудия.

Как писало РБК-Украина ранее, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украине не нужно подавать новую заявку на план действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Он объяснил, что в 2008 году Североатлантический альянс уже сделал свой выбор, когда на саммите в Бухаресте решил, что Украина станет членом НАТО.

Добавим также, в конце сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что приоритетом для Украины остаются обретение членства в Североатлантическом альянсе (НАТО) и Евросоюзе.