ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пристайко подтвердил сохранение курса Украины на членство в НАТО

Новости » Политика    21.09.2019 - 01:48
Пристайко подтвердил сохранение курса Украины на членство в НАТО
Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

Он назвал членство в НАТО самым эффективным методом защиты независимости Украины

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что приоритетом для Украины остаются обретения членства в Североатлантическом Альянсе (НАТО) и Евросоюзе. Об этом он сказал в интервью hromadske.

Он подтвердил, что действующая власть не снимает вопрос ПДЧ - плана действий относительно членства в НАТО.

"Если надо ПДЧ, окей, пусть будет ПДЧ. Мы будем обращаться за ним, когда будем готовы услышать положительный ответ, и когда Украина будет готова это сделать", - сказал Пристайко.

Кроме того, Пристайко подчеркнул необходимость членства Украины в НАТО, что станет "самым эффективным методом защиты украинской независимости".

"Моя персональная мысль - как бы не закончился нынешний конфликт, нам все равно нужно думать уже сейчас, как обеспечить свою безопасность на будущее. Я считаю, что ничего лучшего в нашей части континента, чем НАТО, не придумано и не будет в ближайшее время", - сказал министр.

Ранее Пристайко заявлял, что на следующей неделе в Нью-Йорке состоится встреча президента Владимира Зеленского с лидерами Чехии, Польши, Венгрии и Словакии по вопросам вступления Украины в НАТО.

РБК-Украина писало, что исполняющий обязанности посла США в Украине Вильям Тейлор заявил, что агрессия России препятствует вступлению Украины и Грузии в Североатлантический альянс (НАТО).

Пристайко провел переговоры с Маасом о встрече "нормандской четверки" Пристайко: санкции против России начинают деградировать
Новости Украины НАТОВадим Пристайко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь